Трамп хочет отложить приговор по делу о "порноденьгах" до завершения выборов

Бывший президент США Дональд Трамп подал ходатайство об отсрочке вынесения приговора по уголовному делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на молчание на период после завершения президентских выборов. Об этом сообщает ABC News.

В ходатайстве адвокатов Трампа, направленном в четверг, 15 августа, указано, что нынешняя дата вынесения приговора – 18 сентября – способствует "нескрываемым целями прокуроров по вмешательству в выборы".

Они поставили под сомнение целесообразность вынесения приговора после начала досрочного голосования на президентских выборах, утверждая, что это "повредит целостности судебного процесса".

Нью-йоркский судья по делу Хуан Мерчан уже однажды откладывал вынесение приговора по просьбе Трампа после решения Верховного суда США, которое установило более широкие юридические границы президентского иммунитета.

Изначально планировалось, что приговор Трампу вынесут 11 июля, но судья Мерчан постановил, что 16 сентября примет решение по ходатайству экс-президента США об иммунитете в деле, а двумя днями позже – приговор.

В мае Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Прокуроры заявили, что этот платеж был призван помочь Трампу повысить шансы на выборах 2016 года, когда он победил представительницу демократов Хиллари Клинтон.

Трамп пытается отменить обвинительный приговор, ссылаясь на недавнее решение Верховного суда США, которое изменило юридические границы президентского иммунитета.