Последнее обновление: 29.08.2024 14:06

OpenAI оценят в более чем $100 млрд

OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций при оценке в более чем $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Стартап Сэма Альтмана ведет обсуждения по привлечению финансирования как минимум с декабря. Thrive Capital инвестирует около $1 млрд, отмечает агентство.

В среду CFO OpenAI Сара Фрайар сообщила сотрудникам, что деньги поддержат потребность компании в вычислительной мощности и покроют операционные расходы.

Персоналу предложат возможность продать часть акций в конце этого года. В Bloomberg подчеркнули, что эти обсуждения находятся на ранней стадии и детали не утверждены.

Ранее стало известно, что OpenAI стремится привлечь больше капитала на фоне желания представить новый продукт под названием Strawberry.

В июне Альтман отчитался о двукратном росте выручки компании в годовом исчислении — до $3,4 млрд.

В феврале OpenAI закрыла сделку по продаже акций при оценке в $86 млрд.

В январе 2023 года оценка стартапа составляла $29 млрд.



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