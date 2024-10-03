ИИ-компания OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Сделка является одной из крупнейших в истории венчурных инвестиций.

«Новое финансирование позволит нам удвоить лидерство в передовых исследованиях в области ИИ, увеличить вычислительные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогут людям решать сложные задачи», - говорится в блоге компании.

Стоимость стартапа практически удвоилась менее чем за год. В феврале OpenAI договорилась о продаже своих акций в рамках тендерного предложения фонду Thrive Capital при оценке в $86 млрд.

Фирма не предоставила список инвесторов в пресс-релизе.

Между тем Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что раунд возглавил Thrive Capital ($1,3 млрд) при участии: Microsoft — около $750 млн в дополнение к уже вложенным $13 млрд; SoftBank — $500 млн; Tiger Global — $350 млн; Altimeter Capital — не менее $250 млн; Nvidia; Khosla Ventures; Fidelity; MGX.

Thrive Capital сохранила за собой право инвестировать еще $1 млрд до конца 2025 года при текущей оценке.