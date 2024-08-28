Последнее обновление: 28.08.2024 16:04

Северная Корея испытала новую реактивную систему залпового огня

Ким Чен Ын объявил об испытании РСЗО калибра 240 мм, оснащенной новой системой управления. Такую информацию распространили государственные СМИ КНДР.

При этом всего два дня назад Пхеньян сообщил об испытании нового дрона-камикадзе, а США заявили, что пристально следят за северокорейской программой разработки БПЛА.

Изолированная от международного сообщества Северная Корея расширила военное сотрудничество с Россией. Наблюдатели не исключают, что КНДР тестирует артиллерию и крылатые ракеты с целью их дальнейшей отправки в Россию для использования в войне против Украины.

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