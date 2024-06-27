Северная Корея заявила об испытаниях ракеты с несколькими боеголовками

Северная Корея заявила, что "успешно провела испытания" с ракетами, которые несут сразу несколько боеголовок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA.

Согласно информации, испытание прошло 26 июня с твердотопливной баллистической ракетой средней и большой дальности.

Это произошло после дня, когда военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету, тогда запуск был неудачным – ракета взорвалась в воздухе.

KCNA сообщило, что ракете удалось отделить боеголовки, точно наведенные на три заданных цели. По данным агентства, цель заключалась в том, чтобы обеспечить способность уничтожать отдельные цели с помощью нескольких боеголовок.