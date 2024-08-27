Samsung позволит менять обои на холодильниках с помощью ИИ

Samsung объявила о новых возможностях искусственного интеллекта для своих бытовых устройств. В частности, для некоторых холодильников теперь доступны ИИ-сгенерированные обои, а голосовой ассистент Bixby получит обновление.

Эти новые функции появятся на пяти устройствах линейки Bespoke, начиная с 27 августа, сообщает The Verge.

Обои, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут доступны на холодильниках Samsung Family Hub, выпущенных в США и Корее после 2022 года. Пользователи смогут выбирать из семи тематик и шести стилей искусства для создания обоев. Затем их можно установить на экран холодильника, разместить на доске или сохранить для дальнейшего использования. Для этого необходимо подключение к Wi-Fi, пользователи смогут создавать до пяти обоев в день.

Обновленный Bixby сможет понимать сложные команды, запоминать предыдущие разговоры и отвечать на вопросы, связанные с техническими проблемами. К примеру, вы сможете спросить у стиральной машины, когда будет ужин, а затем попросить завершить стирку за час до этого. Также можно будет узнать у Bixby, что означают определенные коды ошибок или почему холодильник выдает щелчок.

Однако обновления Bixby получат лишь некоторые приборы Samsung, выпущенные в 2024 году, включая Bespoke 4-Door Refrigerator с AI Family Hub, Bespoke AI Laundry Combo и AI WindFree Gallery Freestanding Air Conditioner.