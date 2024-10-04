Последнее обновление: 04.10.2024 18:00

Samsung запускает производство новых накопителей для ПК с технологиями ИИ

Южнокорейская Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти, приступила к массовому производству новых твердотельных накопителей (SSD), предназначенных для персональных компьютеров со встроенными технологиями искусственного интеллекта.

Как говорится в сообщении компании, накопитель модели PM9E1 станет "оптимальным решением для компьютеров, поддерживающих ИИ" благодаря высокой скорости передачи данных и энергоэффективности, увеличенной более чем на 50% по сравнению с предыдущими версиями.

Скорость последовательного чтения и записи информации в новой модели SSD более чем в два раза превышает показатели устройств предыдущего поколения и составляет более 13 ГБ/с.

Samsung будет выпускать накопители объемом памяти до 4 ТБ, поскольку сгенерированный ИИ-контент требует много места для хранения данных.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование