Samsung запускает производство новых накопителей для ПК с технологиями ИИ

Южнокорейская Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти, приступила к массовому производству новых твердотельных накопителей (SSD), предназначенных для персональных компьютеров со встроенными технологиями искусственного интеллекта.

Как говорится в сообщении компании, накопитель модели PM9E1 станет "оптимальным решением для компьютеров, поддерживающих ИИ" благодаря высокой скорости передачи данных и энергоэффективности, увеличенной более чем на 50% по сравнению с предыдущими версиями.

Скорость последовательного чтения и записи информации в новой модели SSD более чем в два раза превышает показатели устройств предыдущего поколения и составляет более 13 ГБ/с.

Samsung будет выпускать накопители объемом памяти до 4 ТБ, поскольку сгенерированный ИИ-контент требует много места для хранения данных.