Власти Грузии не планируют убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не планирует убирать из конституции страны статью об интеграции в ЕС и НАТО. Об этом заявил на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он уверяет, что речь не идет о том, чтобы изъять из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО или изменить ее.

"Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся", – сказал Кобахидзе, которого цитирует "Грузия Online".

На уточняющий вопрос, идет ли речь об изменении системы управления государством, Кобахидзе не ответил, призвав дождаться завершения консультаций.

Согласно статье 78 конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора".

Перед октябрьскими выборами в парламент "Грузинская мечта" заявила о планах внести изменения в конституцию для "мирного воссоединения территорий".

Этот пункт спровоцировал жесткую реакцию оппозиции с предположениями, что в нем содержатся намеки на тайные переговоры с Москвой и подготовку к каким-то уступкам.