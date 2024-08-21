Власти Грузии хотят изменить конституцию для "мирного воссоединения территорий"

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" намекнули на планы вносить изменения в конституцию для "мирного воссоединения территорий". Об этом говорится в заявлении партии.

"Грузинская мечта" привела серию объяснений, почему партия стремится получить конституционное большинство на осенних выборах, пишут "Новости-Грузия".

Среди прочего, речь идет о намерениях в будущем вносить изменения в конституцию для "восстановления территориальной целостности мирным путем, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности".

"В связи с тем, что события вокруг Грузии развиваются очень динамично, мы должны быть готовы к такой ситуации в любой момент. Учитывая антигосударственные подходы оппозиции, можно уверенно сказать, что они будут выполнять внешнюю задачу и обязательно будут выступать против конституционных изменений, необходимых для восстановления территориальной целостности. Соответственно, "Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство, чтобы в случае необходимости никто не мог создать препятствия для необходимых конституционных изменений", – говорится в заявлении.

Этот пункт спровоцировал жесткую реакцию оппозиции с предположениями, что в нем содержатся намеки на тайные переговоры с Москвой и подготовку к каким-то уступкам.

"Грузинская мечта" также хочет объявить неконституционными оппозиционное "Единое национальное движение" и все его партии-сателлиты.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года, впервые полностью по пропорциональной системе, что усиливает шансы для оппозиции.