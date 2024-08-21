Правительство Швейцарии одобрило участие в двух проектах оборонного сотрудничества ЕС

Правительство Швейцарии одобрило участие в двух проектах Постоянного структурного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO). Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

Швейцария заявила, что не нуждается в участии в Европейском экономическом пространстве

Уточняется, что Берн присоединится к проектам "Военная мобильность" (Military Mobility) и "Федерация киберполигонов" (Cyber Ranges Federation) с целью расширить оборонное сотрудничество со странами Евросоюза.

По информации правительства конфедерации, проект "Военная мобильность" направлен на упрощение передвижения вооруженных сил по территории Европы и координируется Нидерландами. В нем принимают участие 25 стран Евросоюза, а также Канада, США и Норвегия. Среди целей проекта "Федерация киберполигонов" отмечается укрепление международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и разработка новых технологий в этой области. В нем на данный момент участвуют Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Люксембург, Финляндия, Франция и Эстония.

Программа PESCO была создана ЕС в 2018 году. В ее рамках приоритетным направлением стало повышение уровня военной мобильности и развитие военно-транспортной системы ЕС.