Нефтебазу в Ростовской области не могут потушить третьи сутки

Нефтехранилище в Пролетарске Ростовской области, которое загорелось утром 18 августа после атаки беспилотников, горит уже третьи сутки. Об этом сообщает местный портал «Новости Ростова».

Открытого горения на видео, снятом местными жителями утром вторника, не видно, однако в небо поднимаются клубы черного дыма, небо над Покровском «выглядит жутко», пишет издание.

По информации ТАСС, площадь пожара составляет 10 тысяч кв. м. По данным «Новостей Ростова», для тушения пожара готовят авиацию, в ликвидации огня задействовано более 500 человек. В предыдущие дни огонь пытались тушить три пожарных поезда и 80 спецмашин.

По информации на вечер понедельника, при тушении пострадал 41 пожарный, пятеро из них в реанимации. Семерых спасателей эвакуируют в Петербург, узнали «Новости Ростова».

Ранее глава Пролетарского района Валерий Горнич заявлял, что опасности для жилых кварталов нет, так как дым от пожара идет в сторону, противоположную жилой застройке, а качество воздуха в самом Пролетарске соответствует нормативам. Судя по спутниковым снимкам, шлейф дыма растянулся почти на 25 километров.

Эвакуация не планируется, сообщили накануне вечером местные власти.

Пожар на базе хранения топлива на юго-востоке Ростовской области возник утром воскресенья после атаки беспилотников. В понедельник была попытка новой атаки нефтехранилища дронами, но сработала система ПВО, писали «Новости Ростова» со ссылкой на источник в силовых органах.