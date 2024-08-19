Последнее обновление: 19.08.2024 17:41

Больше суток горит атакованная дронами нефтебаза в Ростовской области

Нефтебаза в Пролетарском районе Ростовской области, в воскресенье утром атакованная беспилотниками, продолжает гореть.

Потушить пожар пока не удается, сообщает региональное издание 161.RU со ссылкой на главу районной администрации Валерия Горича.

В воскресенье он заявил, что силы ПВО отразили атаку, но «в результате падения обломков» на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. А вечером местные власти сообщили, что ситуация осложнилась.

Российские Telegram-каналы выкладывали многочисленные фото и видео, на котором видны горящий резервуар и столб дыма.



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