Розничный товарооборот в Минске за январь-август увеличился на 21,6%

В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2024 г. составил 18 876 млн рублей, или 121,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-августе 2024 г. составил 18 461,4 млн рублей, или 122,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2024 г. составил 64 030,1 млн рублей, или 108,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2024 г. составил 1 868,2 млн рублей, или 115,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.