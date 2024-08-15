Последнее обновление: 15.08.2024 10:52

Новейшая американская ракета может изменить баланс сил в Южно-Китайском море

Категории: США Оружие

Военно-морские силы США начали развертывание новейшей сверхдальней ракеты "воздух-воздух" AIM-174B в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова ознакомленных собеседников.

По мнению экспертов, это может изменить расстановку сил в Южно-Китайском море.

Специалисты полагают, что новая ракета может повлиять на поведение Китая в регионе, в частности в случае конфликта вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

Они рассказали, что эта ракета, разработанная на основе системы SM-6 компании Raytheon, имеет наибольшую дальность среди всех аналогичных американских вооружений и может поражать цели на расстоянии до 400 км (250 миль).

AIM-174B значительно превышает китайскую ракету PL-15 по дальности, что позволяет американским истребителям сохранять безопасное расстояние от угроз и эффективно поражать важные цели, такие как самолеты командования и контроля. Это также обеспечивает лучшую защиту авианосцев США от китайских атак, отметили эксперты.

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