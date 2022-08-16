США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Командование глобальных ударов воздушных сил США (AFGSC) запустило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

«Этот испытательный запуск является частью обычных периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников. Такие испытания происходили раньше более 300 раз, и нынешнее испытание не связано с текущими мировыми событиями», – заявили в AFGSC.

Отмечается, что запуск был осуществлен утром во вторник, 16 августа, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны.

Ракета пролетела около 6760 км до полигона на атолле Кваджалейн в Маршалловых островах в Тихом океане.

На борту самой ракеты не было боеголовок.

В начале августа Соединенные Штаты отложили запланированный тестовый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во избежание эскалации напряженности с Пекином, развернувшим масштабные военные маневры в Тайванском проливе.

Испытание Minuteman III, известное как Glory Trip, обычно проводится несколько раз в год для оценки надежности межконтинентальной баллистической ракеты.