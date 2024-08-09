В Минске 19 августа пройдет суд над 12 фигурантами по делу о диверсии в Мачулищах

Дело о диверсии в Мачулищах начнут рассматривать 19 августа в Минском городском суде.

По нему проходит 12 человек: Максим Лопатин, Андрей Степурко, Олег Сычев, Денис Соколов, Александр Азаров (находится за пределами Беларуси), Евгения Точицкая, Михаил Демин, Сергей Лопарев, Анастасия Пилько, Виталий Якутик, Алла Яцута и Николай Швец.

Однако часть из них (Азаров, Точицкая, Лопарев, Якутик, Яцута, Демин, а также украинский диверсант Николай Швец, переданный Украине) не находятся в Беларуси.

Всех обвиняют по 11 уголовным статьям: ч. 1 ст. 3614 УК (содействие экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 2901 (финансирование террористической деятельности), ч. 1 ст. 356 (измена государству), ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 3581 (агентурная деятельность), ч. 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), ч. 3 ст. 361 1 (создание экстремистского формирования), ст. 3612 (финансирование деятельности экстремистского формирования), ч. 4 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), ст. 290 3 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности).

Суд будет проходить в закрытом режиме.