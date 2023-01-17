В Минске начался заочный суд над Тихановской и другими участниками Координационного совета

В Минском городском суде начался заочный суд над Светланой Тихановской, Павлом Латушко, Ольгой Ковальковой, Марией Мороз, Сергеем Дылевским.

Дело ведет судья Петр Орлов.

Всех обвиняемых судят в рамках одного уголовного «дела Координационного совета». Всего им вменяется 12 статей:

• ч. 2 ст. 292 (захват зданий и сооружений);

• ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках);

• ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти неконституционным путем);

• ч. 1 и ч. 2 ст. 361-1 (создание экстремистских формирований и руководство ими, совершенные повторно);

• ч. 3 ст. 361 (призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

• ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды);

• ч. 1 ст. 356 (государственная измена);

• ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме);

• ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

• ч. 3 ст. 430 (получение взятки);

• ч. 3 ст. 426 (превышение власти и должностных полномочий);

• ч. 4 ст. 16 и ст. 382 (организация и руководство самовольным присвоением звания и власти должностного лица).