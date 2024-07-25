В Польше проверяют причастность РФ и Беларуси к попытке диверсии на ж/д

В Польше из варшавской штаб-квартиры компании Pyrylandia, которая производит телекоммуникационное оборудование, были похищены два устройства, с помощью которых можно парализовать движение железнодорожного транспорта. Об этом говорится в публикации Wirtualna Polska.

Согласно информации, была также попытка вымогательства данных, необходимых для использования устройств.

Неофициально портал установил, что в этом деле расследуются возможные связи с российскими и белорусскими службами.

Кража произошла 15 июня. Wirtualna Polska имеет записи с камер наблюдения, на которых видно, как перед штаб-квартирой компании останавливается красное такси, из него выходит человек и заходит в здание. Он исчезает из поля зрения камер и появляется через мгновение с двумя чемоданами. Мужчина пакует чемоданы в багажник такси и уезжает.

Как сообщает портал, мужчина похитил "два комплекта оборудования для системы железнодорожной радиосвязи, используемой для управления движением поездов".

Они оборудованы, среди прочего, возможностью передавать сигнал "Радио-стоп" – специальная функция в системах железнодорожной радиосвязи, которая позволяет немедленно остановить поезд в экстренных ситуациях.

Система работает путем передачи радиосигнала, который активирует тормоза поезда, останавливая поезд независимо от текущих команд машиниста.

Портал отмечает, что такое устройство в руках злоумышленников может стать угрозой для безопасности железнодорожного движения в Польше.

Для того, чтобы использовать устройство, подобное похищенному, и подключиться к сети, необходимо взломать систему безопасности. Попытка получить данные, необходимые для настроек системы, произошла через несколько дней после кражи.

По неофициальной информации WP, "в деле расследуется версия о причастности к краже российских или белорусских служб".

По подозрению в краже полиция задержала 44-летнего мужчину, которого подозревают в совершении ограбления. На этой неделе ему было предъявлено обвинение и взят под стражу на три месяца.

По информации WP, он признал себя виновным в совершении преступления, но похищенные им устройства вернуть не удалось.

Европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.