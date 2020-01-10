Последнее обновление: 10.01.2020 18:18

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%

Потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%, говорится в материалах Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку инфляции за прошедший год.

Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%, передает ТАСС.

Продовольственные товары в 2019 году стали дороже на 2,6% (в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года), непродовольственные товары подорожали за год на 3% (в декабре - на 0,1%), услуги - на 3,8% (на 0,2% в декабре).

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