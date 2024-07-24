Автомобиль замначальника центра спутниковой связи ВС РФ взорвали в Москве

Автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова взорвали в Москве. Как пишут российские медиа, взрыв произошел на севере Москвы, когда Toyota Land Cruiser стояла на парковке.

Причиной взрыва автомобиля стала детонация установленного в нем взрывного устройства. Торгашову оторвало ступни, его жена получила осколочные ранения.

Одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой статье, не уточняется. В телеграм-канале ведомства сообщается, что следователи проведут «ряд экспертиз».