В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства (дополнено)

В колледже в Керчи было взорвано взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня.

НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены, пишет РБК.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей в колледже в Керчи.

Очевидцы сообщают не только о взрывах, но и о стрельбе в здании политехнического колледжа. Как передает городской портал "Керчь.Инфо", нападавших было четверо, трое из них задержаны. ​

Директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин сообщил, что в больницы Керчи после инцидента в колледже доставлены 25 человек с ранениями различной степени тяжести.

В городе на аннексированном Россией украинском полуострове Крым после взрыва в колледже закрыли все учебные заведения и детские сады.