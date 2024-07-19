Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

Сложность майнинга биткоина выросла на 3%

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 3,21% — до 82,05 Т. Показатель перешел к росту после снижения в течение трех предыдущих периодов.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 646,59 EH/s, интервал между блоками — немногим более девяти минут.

Согласно Glassnode, сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель вычислительной мощности увеличился до ~591 EH/s, начав движение к мартовскому максимуму на отметке 636,6 EH/s.

Предыдущие снижения сложности майнинга и восстановление котировок биткоина в июле способствовало росту хешпрайса до уровней выше $50 на PH в сутки (Hashrate Index).

После апрельского халвинга некоторые эксперты заявили о капитуляции майнеров. Подобные мнения не поддержал Джеймс Чек из Glassnode, хотя и признал определенные трудности у добытчиков криптовалюты.

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