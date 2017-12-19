В Северной Америке создаются крупнейшие датацентры для майнинга

Майнинговая корпорация Hut 8 и многопрофильная блокчейн-компания Bitfury Group объявили о соглашении по покупке, установке, обслуживанию и дальнейшей эксплуатации крупнейших в Северной Америке датацентров для майнинга.

Bitfury Group будет предоставлять Hut 8 решения для майнинга биткоинов, состоящие из запатентованного оборудования, программного обеспечения, сервисов по установке и обслуживанию, сообщает bits.media.

"Это партнерство говорит о растущем спросе на инвестиции в блокчейн в Северной Америке", - прокомментировал генеральный директор Hut 8 Шон Кларк.

Доля на рынке Bitfury Group, непревзойденная вычислительная мощность, способность к масштабированию в сочетании с советом директоров, в который входят бывший менеджер хедж-фонда Майкл Новограц и знаменитый венчурный капиталист Билл Тай, даёт Hut 8 колоссальное преимущество на конкурентоспособном рынке.

"Мы рады сотрудничеству с Hut 8, которое позволит нам расширить деятельность на стратегически важном рынке Северной Америки", - заявил генеральный директор Bitfury Group Валерий Вавилов.

"Мы уверены, есть все шансы, что Северная Америка станет одним из важнейших центров по майнингу криптовалют в мире", - добавил он.

Начиная с 2011 года, Bitfury Group является крупнейшим за пределами Китая промышленным майнером, занимая около 11% рынка.

Компания выпускает собственные чипы специализированных интегральных микросхем (ASIC), которые повышают производительность, занимают меньше места, позволяют снизить затраты.

Портативный датацентр, разработанный Bitfury Group, BlockBox AC, позволяет значительно сократить время настройки, необходимое для создания эффективного майнинга биткоина в коммерческих масштабах.

Благодаря партнерству у Hut 8 появится крупнейшая ферма майнинга криптовалют в Северной Америке.