Последнее обновление: 12.07.2024 14:54

Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество по тыловому обеспечению

Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество по тыловому обеспечению вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

"С 11 по 13 июля в Минске находится китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая. Сегодня состоялись переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси и Китая", - говорится в сообщении.

На встрече также речь шла о "перспективах и новых направлениях взаимодействия".

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