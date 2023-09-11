Глава Минобороны РБ стратегически слетает в Китай

Министр обороны РБ Виктор Хренин в ближайшее посетит Китай с официальным визитом, который в Минске классифицировали как командировку стратегического уровня.

"В ближайшее время состоится официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, где уже будут четко обсуждены те вопросы, о которых мы сейчас договорились. Визит знаковый, визит стратегического уровня, у нас есть хорошие договоренности, ну а все остальное вы услышите…", - заявил в эфире белорусского ТВ помощник министра обороны Валерий Ревенко.

Министр обороны Китая с 16 по 18 августа посетил Беларусь с официальным визитом.