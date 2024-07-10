В правительстве Австрии проверят возможность расторжения контракта с Газпромом

Министерство защиты климата Австрии создало комиссию, которая должна изучить контракт энергетической компании OMV с Газпромом, который продлили в 2018 году до 2040 года, и определить, можно ли его досрочно прекратить. Об этом сообщает Kurier.

Как пояснила австрийская министр климата Леонор Гевесслер, комиссия должна расследовать, существует ли способ выйти из контракта с Газпромом и проанализирует политические обстоятельства продления действия контракта в 2018 году.

Комиссию возглавят бывший председатель Верховного суда Ирмгард Грисс и профессор Андреас Клетечка. Первые результаты должны быть известны осенью, а окончательный отчет – до конца года.

По словам Гевесслер, "продление контракта в 2018 году было ошибкой", а его содержание до сих пор известно только OMV, поскольку это частная компания. В рамках расследования отдельные члены комиссии смогут получить доступ к тексту договоренности с Газпромом.

Контракт между OMV и Газпромом продлили на двенадцать лет – с 2028 по 2040 год – в присутствии тогдашнего канцлера Австрии Себастьяна Курца и Владимира Путина. Публично известно лишь, что OMV обязана платить Газпрому за поставленный газ, даже если он ей не нужен.

OMV была первой западной компанией, которая подписала договор о поставках газа с тогда еще Советским Союзом в 1968 году. Австрия до сих пор зависима от этих поставок и в мае импортировала 90% газа из России.