Последнее обновление: 05.11.2018 16:18

"Газпром" увеличит объемы поставок газа в Австрию

Австрийский концерн OMV и российская энергетическая корпорация "Газпром" подписали соглашение об увеличении поставок газа в Австрию.

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", договоренности достигнуты на встрече главы австрийской компании Райнера Зеле и руководителя российского энергопоставщика Алексея Миллера в Санкт-Петербурге.

Соглашение предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию на 1 млрд кубометров ежегодно на весь срок действия контракта, пояснили в пресс-службе.

В июне стороны согласовали продление действующего контракта до 2040 года.

За десять месяцев текущего года объемы газа, закупаемого Австрией у России, на треть превысили показатели аналогичного периода 2017-го, составив 8,8 млрд кубометров.

"Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения, как Австрии, так и других европейских стран", - заявил Райнер Зеле.

OMV AG - главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

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