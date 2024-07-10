США и союзники поставят Украине дополнительные системы ПВО

США и дружественные страны предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских атак. Об этом заявил президент США Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, в ближайшие месяцы Украине также будут предоставлены "десятки дополнительных тактических систем ПВО".

Одновременно Белый дом распространил совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины на этот счет.

В документе отмечается, что речь идет о дополнительных батареях Patriot, которые передадут США, Германия и Румыния, компонентах Patriot от Нидерландов и других партнеров, и дополнительной системе SAMP-T, которую передаст Италия.

Помимо этого, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине "десятки тактических систем ПВО, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard". США также передадут сотни ракет-перехватчиков в течение следующего года.

При этом отдельные страны НАТО выделят Украине $1 млрд на укрепление системы ПВО.