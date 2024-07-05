Латвия в июле передаст Украине более 2,5 тыс. дронов

Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", которую возглавляет Латвия. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Латвии.

Следующую партию боевых дронов различных типов и различного назначения – всего более 2500, произведенных семью латвийскими компаниями – предоставят постепенно в течение июля.

"Первая поставка из этой партии – 300 дронов – прибудут в следующие несколько дней", – отметили в коммюнике.

Общая стоимость систем составляет около €4 млн.

"Коалиция дронов начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения", – прокомментировал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

На 2024 год Минобороны Латвии выделило на мероприятия в рамках "коалиции дронов" €20 млн, из которых более €10 млн – на закупку дронов у латвийского оборонпрома.

За апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов различного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около €1 млн.

Приоритетом в поставках на этот год будут FPV-дроны.

Запланированные закупки разбили на серию партий, чтобы дать производителям возможность постепенно расширять производственные мощности, а также адаптировать и совершенствовать образцы.

Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" 14 стран. Кроме Латвии, которая играет лидерскую роль, это также соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия. Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.