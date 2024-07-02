Последнее обновление: 02.07.2024 17:08

Путин не планирует в Астане отдельных переговоров с Лукашенко

Отдельные переговоры Путина и Лукашенко в рамках саммита ШОС в Астане не планируются. Об этом заявил на брифинге Юрий Ушаков, который является помощником Путина.

По его словам, Москва и Минск и так находятся в постоянном контакте.

"Мы недавно были в Беларуси, постоянно у нас диалог ведется", - напомнил он.

"Естественно, лидеры встретятся, но специальной двусторонней встречи - то есть двусторонних переговоров - мы в Астане не планируем", - добавил Ушаков.

Между тем сегодня Лукашенко на встрече с прибывшим в Минск председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил о существовании многих проблем, которые он намерен обсудить с Путиным (очевидно, в рамках саммита ШОС в Астане ).



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