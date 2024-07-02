Лукашенко заявил о многих проблемах, которые он намерен обсудить с Путиным

Лукашенко на встрече с прибывшим в Минск председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил о существовании многих проблем, которые он намерен обсудить с Путиным.

"Прошу вас, хоть мы увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу (Путину - прим.), у нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним. Много вопросов сегодня, и общих вопросов, которые нам надо решать", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что кратко обозначит эти проблемы в разговоре с Володиным, указав при этом на попытки оппонентов Беларуси и России втянуть страны в "разборки", которые грозят новым витком эскалации.

"Нас втянуть в разборки какие-то им просто не терпится для того, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет. Очень серьезная ситуация, и тут нам расслабляться ни в коем случае нельзя", - обеспокоился Лукашенко.