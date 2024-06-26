OpenAI заблокирует любой доступ к ChatGPT в Китае

OpenAI планирует заблокировать доступ к своему сервису ChatGPT в Китае с 9 июля. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что это повлияет на китайские стартапы, использующие языковые модели OpenAI. Несмотря на то, что OpenAI не поддерживает доступ к своим услугам в Китае, пользователи и разработчики могли использовать их через API компании.

В OpenAI не пояснили причины такого решения, однако компания недавно сообщила, что остановила операции, связанные с использованием своих моделей искусственного интеллекта для распространения дезинформации, в частности, в Китае. Этот шаг OpenAI совпадает с давлением Вашингтона на американские технологические компании с целью ограничить доступ Китая к передовым американским технологиям.