Последнее обновление: 26.06.2024 16:08

КГБ продолжает пополнять свой "экстремистский список"

Комитет государственной безопасности (КГБ) внес четыре инициативы в перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к "экстремистской деятельности". Об этом свидетельствует внесение интернет-ресурсов этих инициатив в соответствующий список, опубликованный на сайте МВД.

Чекисты отнесли к числу "экстремистских формирований" общественную организацию "Громадська органiзацiя "Бiлорусь 2.0 Робiмо разам", которая включена в единый государственный реестр организаций и предприятий Украины.

К "экстремистским формированиям" также отнесена инициатива "Литвины".

Кроме того, в список "экстремистских формирований" попали группы граждан, состоящих в инициативах Media IQ и "Обычное утро", деятельность которых запрещена в синеокой.



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