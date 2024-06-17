Нетаньяху распустил военный кабмин, который был создан после нападения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет из шести должностных лиц, созданный 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

Журналисты назвали такой шаг израильского премьера "ожидаемым", поскольку оппозиционер и экс-министр обороны страны Бени Ганц недавно подал в отставку из военного кабинета и призвал к досрочным выборам, обвинив Нетаньяху в неправильном ведении войны Израиля в Газе.

Следом за ним из военного кабинета ушел бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот.

Агентство предусматривает, что теперь Нетаньяху будет решать ведение войны с ХАМАС с небольшой группой чиновников, среди которых министр обороны Йоав Галант и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, входившие в военный кабинет.