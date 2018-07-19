Израиль официально стал еврейским государством

В четверг парламент Израиля 62 голосами из 120 принял закон, который провозглашает, что только евреи имеют право на самоопределение в государстве.

Закон о "нации-государстве", поддержанный правым правительством, получил 62 голоса "за", 55 – "против", а двое депутатов воздержались. Политические дискуссии вокруг него длились месяцами. Некоторые арабские депутаты после принятия закона в знак протеста кричали и рвали бумаги.

В свою очередь израильский премьер Беньямин Нетаньяху назвал принятие закона решающим моментом в истории Государства Израиль.

Сам закон является довольно символичным: он принят к 70-й годовщине основания Израиля, документ объявляет "исторической родиной евреев" и объявляет их исключительное право на самоопределение в его пределах.

Закон снижает арабский язык в стране со второго государственного до "специального статуса".

Представители арабского меньшинства назвали этот документ расистским и подобным апартеиду.

Как известно, арабы составляют 20% от 9-миллионного населения Израиля.