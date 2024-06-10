Россия направила Армении ноту протеста из-за визита армянского посла в Бучу

Россия направила Армении ноту протеста после того, как армянский посол в Украине вместе с армянской делегацией приехал на место российских преступлений в Буче Киевской области и передал Украине помощь.

Посол Армении в Украине Владимир Карапетян и руководитель одного из районов Еревана Тигран Тер-Маргарян на прошлой неделе посетили Бучу, осудив в своих выступлениях российскую агрессию.

"В связи с оказанием помощи для нужд Вооруженных сил Украины и сделанными недопустимыми заявлениями в адрес России направили ноту протеста МИД Армении", – заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя для сми этот "откровенно недружественный шаг".

Как сообщалось, в конце мая Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций.