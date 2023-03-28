Россия раздражена намерениями Армении признать юрисдикцию МУС

Россия считает неприемлемым для себя намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда и предупреждает Ереван о последствиях такого шага.

Об этом пишет российская пропаганда, ссылаясь на комментарий анонимного «собеседника в МИД России».

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства", - говорится в комментарии.

По словам источника, Армению предупредили о "крайне негативных" последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой.

На прошлой неделе, напомним, Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует основному закону страны, тем самым открыв путь для его ратификации.

Примечательно, что КС Армении объявил о своем решении через неделю после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.