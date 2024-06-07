Власти Беларуси отрегулируют правила работы маркетплейсов

В Беларуси разрабатывают свод правил, которые будут регулировать онлайн-продажи через маркетплейсы, интернет-магазины и другие площадки в республике. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В Беларуси принят новый закон о торговле, в котором введены новые понятия, касающиеся электронной торговли. В рамках этого закона мы сегодня активно прорабатываем подзаконные нормативно-правовые акты, которые позволят отрегулировать, в том числе работу маркетплейсов", - сказал он.

По его словам, стоит задача обеспечить в первую очередь защиту прав потребителей и ввести определенные цивилизованные правила оказания услуг.

"Это позволит сегодняшние маркетплейсы приблизить к офлайн-торговле", - ответил министр.

Он уточнил, что это будет касаться вопросов раскрытия информации, так будет введена обязанность маркетплейсов информировать об изменении своей деятельности, размещения необходимой информации о товаре, создания обратной связи по жалобам потребителей.

"Сегодня же маркетплейсы отдали это на откуп поставщику и производителю. Вот тебе место, размещай и отвечай за все", - сказал Богданов.

Он сообщил, что в республике в этом направлении ведется соответствующая работа, прошли встречи с представителями бизнес-сообщества, электронных площадок, ассоциаций, учтены высказанные приемлемые замечания. Богданов также отметил, что МАРТ известно о планах РФ принять изменения в данной сфере, которые улучшат ситуацию в части защиты прав потребителей, "независимо от того, где потребитель получает эту услугу - находясь в Беларуси, покупая товар на российской площадке, и получая его здесь, либо наоборот".

По его мнению, электронная торговля, маркетплейсы развиваются, и законодатель не должен отставать, обеспечивая цивилизованные правила оказания услуг, вводить соответствующее регулирование.