Власти Беларуси задумали новые изменения для интернет-торговли

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов анонсировал новые изменения для интернет-торговли.

"...Мы видим, что интернет-торговля активно развивается, поэтому специально ввели отдельную секцию, чтобы обсудить вопросы и проблемы интернет-торговли, маркетплейсов. Тем более у нас на выходе, в высокой степени готовности закон о торговле, где на законодательном уровне мы расширяем возможности для интернет-участников рынка. В документ будут внесены основополагающие принципы для интернет-торговли, в том числе маркетплейсов. После принятия закона МАРТ разработает соответствующие нормативные правовые акты, которые опишут условия работы для новых организаций, появляющихся в последние годы, и в целом будут регулировать цифровую сферу более детально", - сказал чиновник, которого цитирует БелТА.

Также в центре внимания рынок труда.

"Мы организовали секцию о том, как ретейлерам, интернет-торговле и другим участникам рынка работать с современной молодежью, которая приходит в торговлю. У нее другое мышление, и важно понять, как правильно выстраивать трудовые отношения", - отметил министр.