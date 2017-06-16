Масштабная либерализация интернет-торговли идет в Беларусь

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси инициировало изменения в национальном законодательстве, которое регулирует сферу электронной коммерции. Главное торговое ведомство собирается ввести для интернет-магазинов мораторий на новые налоги до 2020 года и вернуть право использования упрощенной системы налогообложения.

Серьезные изменения в законодательстве, которые делают сферу интернет-торговли привлекательной для бизнеса и инвестиций, в Беларуси планируется провести через декрет главы государства «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». Как стало известно Digital.Report, МАРТ уже внес соответствующие предложения в проект документа. Чтобы избежать задержек, новые нормы будут проводить через институт президентской власти, а не через обсуждение и голосование в парламенте, пишет Digital.report.

В законодательстве есть понятия «интернет-магазин» и «интернет-реклама», но нет понятия «интернет-площадка».

По словам заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Ирины Наркевич, «настало время актуализировать законодательные нормы в области интернет-торговли». «С 2009 по 2016 годы в Беларуси интернет-торговля очень активно развивалась. Мы (МАРТ – прим. DR) относились к ней очень бережно. Но есть определенная зарегулированость, и это мы тоже понимаем», – сказала она. Замминистра в качестве примера качественного подхода к законодательному развитию электронной коммерции называет Китай. Власти Поднебесной за последние годы, по словам Наркевич, устранили все законодательные барьеры, которые мешали интернет-торговле, и добились бурного роста в этой сфере.

Рекордный рост

Стоит отметить, что рынок интернет-торговли Беларуси переживает сейчас рекордный рост. «По статистике, в 2010 году в Беларуси было 1198 интернет-магазинов, в 2014 году их число выросло на 40% – до 3072 магазинов, в 2015 – 3431, а на 30 марта 2017 года в стране уже зарегистрировано 14482 интернет-магазина», – сказала Наркевич. Резкий рост регистраций заммминистра связывает с низким порогом входа в интернет-бизнес. По ее словам, начать торговать в интернете значительно проще, чем развивать торговую точку в оффлайне.

В свою очередь представители крупных площадок считают, что законодательство должно меняться более кардинально. Руководитель Deal.by считает, что «в законодательстве есть понятия “интернет-магазина” и “интернет-рекламы”, но нет понятия “интернет-площадки”. Рынок созрел, чтобы ввести такое определение».

Не исключено, что терминология в соответствующих регулирующих актах изменится. По крайней мере, Ирина Наркевич согласна, что белорусский рынок «прошел период становления и до этого дорос». С другой стороны, министерство признает, что белорусская электронная коммерция сильно отстает от европейской и китайской по уровню технологического развития.

Нет денег – нет инноваций

По словам представителя компании Artezio – резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Анастасии Паньшиной, «в Беларуси практически не востребованы серьезные технологические разработки». У компаний просто нет денег, чтобы инвестировать их в серьезные технические проекты. При этом белорусские разработчики успешно создают проекты в области электронной коммерции для западных компаний, включая Amazon. «Разработки и проекты есть. Сегодня можно говорить о применении в электронной коммерции технологии машинного обучения, создания автоматизированных служб по обработке заказов и доставке продуктов. Другое дело, что эти проекты требуют серьезных инвестиций, а их на белорусском рынке просто нет», – отметила Паньшина.

Руководитель самого крупного онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович это подтверждает. Он уверен, что окупить любую технологическую новацию в Беларуси очень сложно. «Бюджет для технологических платформ одинаковый – и для американского, и для белорусского рынков. На американском рынке мы вложения в инновации окупим, а на белорусском срок окупаемости растянется за пределы жизненного цикла самой технологии», – сказал Вайнилович.

Держатели торговых площадок готовы обсуждать техническую революцию только вкупе с законодательной либерализацией и ростом покупательской способности белорусов. Ожидается, что декрет, снимающий ограничения в электронной торговле, будет подписан в ближайшее время.