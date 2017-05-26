JYSK запустил в Беларуси онлайн-магазин

В 1979 товары датской компании JYSK можно было купить только в самой Дании. Начиная с прошлого года – в двух магазинах Минска, а теперь выбрать товары JYSK можно всегда и везде в связи с началом работы онлайн-магазин компании.

Открытие онлайн-магазина планировалось еще со дня открытия первого магазина JYSK в Минске (ноябрь 2016). Разработка и внедрение сервиса заняли более полугода, и вот наконец онлайн-магазин JYSK распахнул свои виртуальные двери для белорусов. Для его создания компания сотрудничала с партнёром, с которым работает вот уже три года в странах Балтии и Канаде, компанией Scandiweb. В разработку онлайн-сервиса было инвестировано 70 тысяч евро, пишет marketing.by.

Новый сервис позволяет получить исчерпывающую информацию о свойствах товара, ассортименте, ценах и действующих скидках. Что касается доставки, в Минске и Минской области предусмотрена бесплатная доставка при покупке от 199 рублей, в остальных областях – от 299 рублей.

Для продвижения онлайн-магазина компания будет использовать различные каналы коммуникации: от традиционных ТВ, радио, журналов-каталогов JYSK до средств сети, таких как социальные сети, реклама в Google и ретаргетинг.