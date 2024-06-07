В МИД Беларуси вызвали временных поверенных Литвы и ЕС из-за ситуации на границе

В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временных поверенных Литвы и представительства ЕС в связи с очередями на границе, в которых люди находятся до нескольких суток. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В МИД вызваны временные поверенные Литвы и представительства ЕС в Беларуси. Происходящий на литовско-белорусской границе произвол является неоспоримым фактом нарушения официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение", - говорится в сообщении Telegram-канала МИДа.

В нем отмечается, что "граждане, сутками находящиеся в очередях, искусственно созданных литовской стороной, имеют законное право провозить продукты питания и лекарственные средства для личного пользования".

"Неуклюжее решение литовских властей под давлением общественного мнения несколько смягчить эти бесчеловечные меры и разрешить ввоз товаров во вскрытых упаковках не меняет сути происходящего", - говорится в заявлении.

Запрет на ввоз из Беларуси 24 категорий сельхозпродуктов и удобрений вступил в силу в Литве 3 июня. В Литву запрещается ввоз мяса и мясных изделий, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, меда, овощей, фруктов, орехов, кофе, чая, какао, специй, муки, подсолнечного масла, сахара, алкоголя и безалкогольных напитков, уксуса, кормов для животных и некоторых других товаров. Препятствий для их транзита через Литву нет. Запрет будет действовать до 2 мая 2025 года.