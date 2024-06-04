В Грузии 17 политических партий присоединились к "объединенному фронту" оппозиции

Уже семнадцать оппозиционных политических сил в Грузии присоединились к так называемой "Грузинской хартии" – плану совместных действий, предложенному президентом Саломе Зурабишвили перед выборами с целью увеличить шансы раздробленной грузинской оппозиции, сообщает "Новости Грузия".

Основные пункты предусматривают, что в случае победы оппозиции на выборах эти партии соглашаются сформировать временное беспартийное правительство, провести реформы и вернуть Грузию на европейский путь, а через несколько месяцев сложить мандаты, чтобы провести еще одни парламентские выборы в более демократической и свободной среде.

Документ подписали "Партия зеленых", "За справедливость", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Европейские демократы", "Закон и справедливость", "Лело", "Ахали", "Граждане", "Ана Долидзе для народа", "Свобода – дорога Звиада Гамсахурдиа", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Республиканская партия", "Единое национальное движение", движение "Государство для народа" и "Национальная демократическая партия".