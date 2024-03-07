Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

На лидера грузинской оппозиционной партии совершено нападение

Лидер грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия стал жертвой физического нападения, сообщает "Эхо Кавказа".

По словам оппозиционера, конфликт произошел накануне ночью, когда в офис "Гирчи" ворвался неизвестный и словесно оскорбил членов партии.

"Все это вызвано грязной пропагандой (правящей партии) "Грузинской мечты" и Патриархии. В офис пришел человек, брата которого мы в свое время освободили от армии с помощью "Библейской свободы", – пояснил Хвичия.

"Потом он уехал в Америку. Теперь его брат, опираясь на пропаганду... решил, что мы предали Сатане его брата. Он пришел в офис качать права. Я вмешался, и он наотмашь ударил рукой", – добавил он.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что начато расследование по статье 124 УК Грузии – причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Хвичия отметил, что не сотрудничает со следствием и не обращался в полицию.

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