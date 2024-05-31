Литва получила ракеты для своих шведских систем ПВО

Вооруженные силы Литвы получили ракеты Bolide для системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70 шведского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
Общая стоимость боеприпасов составляет 15 млн евро.
Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на приобретение управляемых ракет типа Bolide и MK-2 для системы RBS-70 был подписан осенью 2022 года.
Системы RBS-70 использует литовский батальон противовоздушной обороны, который планируют расширить до размера полка.
В министерстве заявили, что система была выбрана за ее "неприхотливость в эксплуатации и мобильность, а также за полную защищенность от механических и электромагнитных помех".
Недавно Вильнюс заявил, что рассматривает возможность приобретения у Германии систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия IRIS-T, хотя в прошлом году отказался от этих намерений.
Осенью 2023 года, как сообщалось, Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.
Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.