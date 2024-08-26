Литва получила партию ракет для систем ПВО малой дальности

Литва получила партию ракет Bolide для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

ПЗРК был разработан в Швеции компанией Bofors Defence (ныне Saab Bofors Dynamics).

"Эта инвестиция усилит нашу противовоздушную оборону и обеспечит более эффективное выполнение задач", – отметили в литовском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы выделило дополнительные €130 млн на оборону, в том числе €20 млн на оснащение солдат индивидуальным оружием в рамках программы "Современный солдат"

Министр обороны Лауринас Кащюнас объявлял о планах потратить до €1,2 млрд на новое военное оборудование в течение следующего десятилетия.