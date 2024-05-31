В Беларуси сальдо внешней торговли товарами за 4 месяца 2024 года ушло в минус на $1,27 млрд

В Беларуси по итогам января-апреля 2024 года зафиксировано отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере $1,2715 млрд, сообщает Белстат.

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2024 года составил $27,5767 млрд., увеличившись на 4,0% по сравнению с январем-апрелем предыдущего года. Экспорт товаров составил $13,1526 млрд, увеличившись на 3,4% по сравнению с январем-апрелем 2023 года, импорт составил $14,4241 млрд., увеличившись на 4,5%.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ составили $10,2586 млрд, сократившись на 0,3%. Поставки в страны СНГ составили $17,3181 млрд, увеличившись на 6,7%.

Импорт из стран вне СНГ за отчетный период сократился на 6,5% до $5,9884 млрд. В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $8,4357 млрд, увеличившись на 14,1%.

Положительное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ в январе-апреле 2024 года составило $0,4667 млрд. ($0,4142 млрд в январе-апреле 2023 года).

В торговле со странами вне СНГ в январе-апреле 2024 года сформировалось отрицательное сальдо в размере $1,7182 млрд. (в январе-апреле 2023 года отрицательное сальдо составляло $1334,9 млн).