Внешняя торговля Беларуси за 2023 год выросла на 6,8%

Внешнеторговый оборот Беларуси за 2023 год вырос на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил $95,2594 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 2,1% и составил $47,8700 млрд, импорт вырос на 12,1% и составил $47,3893 млрд. Положительное сальдо внешней торговли по итогам года сократилось до $480,7 млн. (в январе-ноябре –$739,1 млн.).

Внешняя торговля товарами в 2023 году выросла на 8,3% по сравнению с 2022 годом и составила $81,0887 млрд. Импорт товаров вырос на 12,0% и составил $41,7225 млрд, экспорт вырос на 4,6% и составил $39,3662 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2,3563 млрд.

Внешняя торговля услугами в 2023 году снизилась на 0,7% по сравнению с 2022 годом и составила $14,1707 млрд. Экспорт услуг упал на 7,9% и составил $8,5038 млрд., импорт вырос на 12,7% и составил $5,6668 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2,837 млрд.