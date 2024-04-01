В Беларуси сальдо внешней торговли товарами за 2 месяца 2024 года ушло в минус на $736,5 млн.

В Беларуси по итогам января-февраля 2024 года зафиксировано отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере $736,5 млн., сообщает Белстат.

Объем внешней торговли товарами в январе-феврале 2024 года составил $13,1396 млрд., увеличившись на 2,1% по сравнению с январем-февралем предыдущего года. Экспорт товаров составил $6,3288 млрд., увеличившись на 2,0% по сравнению с январем-февралем 2023 года, импорт составил $6,8108 млрд., увеличившись на 2,2%.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ составили $2,1506 млрд., увеличившись на 8,7%. Поставки в страны СНГ составили $4,1782 млрд., сократившись на 1,1%.

Импорт из стран вне СНГ за отчетный период сократился на 5,8% до $2,8871 млрд. В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $3,9237 млрд., увеличившись на 9,0%.

Положительное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ в январе-феврале 2024 года составило $0,2545 млрд. ($0,6281 млрд. в январе-феврале 2023 года).

В торговле со странами вне СНГ в январе-феврале 2024 года сформировалось отрицательное сальдо в размере $0,7365 млрд. (в январе-феврале 2023 года отрицательное сальдо составляло $1,0847 млрд.).