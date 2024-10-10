Внешняя торговля Беларуси выросла на 4,7% за 8 месяцев 2024 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-август 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $64,6565 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 4,8% и составил $32,4202 млрд, импорт вырос на 4,6% и составил $32,2362 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-август составило $184,0 млн. (в июле – отрицательное, $74,8 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-августе 2024 года выросла на 4,9% по сравнению с январем-августом 2023 года и составила $54,6747 млрд. Импорт товаров вырос на 5,5% и составил $28,3681 млрд, экспорт вырос на 4,2% и составил $26,3066 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2061,5 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-августе 2024 года выросла на 3,9% по сравнению с январем-августом 2023 года и составила $9,9818 млрд. Экспорт услуг вырос на 7,6% и составил $6,1136 млрд., импорт снизился на 1,5% и составил $3,8681 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2245,5 млн.